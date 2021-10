Tout commence le 22 octobre 1971, à 22 ans, Ginette Rose Laby, originaire de Bellemène, dit le fameux “Oui” à Mario Dorla, habitant de Bois Rouge et âgé de 26 ans, à l’église de Bellemène.

Anciennement infirmière en hôpital psychiatrique et lui mécanicien, leur amour inconditionnel, ils le vivent à Bellemène. La vie leur offre donc 4 enfants, dont 5 petits-enfants et une heureuse arrière-petite-fille. C’est d’ailleurs les enfants qui mènent la danse et qui organisent en cachette cette célébration. Très émus, les époux Dorla n’en reviennent pas, “une famille très soudée”, nous décrit Ginette Dorla avec le sourire aux lèvres, les yeux rivés vers ses enfants.

C’est sous les ballons colorés en or et blanc, que la famille Dorla ouvre le bal, avec la traditionnelle liqueur, accompagnée de son boudouard, la tradition kréol dans le kèr et dans l’âme, ce sera sous les chants de karaoké et quelques pas de danse que se déroulera la fête.

Une journée riche en émotions pour la famille Dorla, heureuse de se retrouver, sous un jour de fête symbolisant l’amour avec un grand A. La Ville de Saint-Paul leur souhaite beaucoup de bonheur et espère les revoir dans 10 ans pour célébrer les noces de Diamant.

