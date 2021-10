Publié il y a 19 heures / Actualisé il y a 17 minutes

L'Open International des Brisants, annulé l'an dernier à cause de la crise Covid, se tient cette année du 28 octobre au 1er novembre 2021. Il s'agit de l'un des plus grands tournois de beach tennis au monde labellisés "Sand Series" par l'ITF et la FFT. L'événement est organisé depuis 10 ans maintenant par le club Bourbon Brisants Beachtennis (3B), affilié à la Ligue de Tennis de La Réunion, fort de 350 adhérents et de 220 licenciés. Nous publions ici le communiqué de l'organisation. (Photo d'archives Open des Brisants)

