Publié le Jeudi 28 Octobre à 09H56 / Actualisé il y a 1 heures

Ce 28 octobre, pour la Journée internationale de la langue et de la culture créole, la commune de Saint-Paul a organisé une représentation du Théâtre des Alberts pour les enfants de la crèche Les Makis à Boucan Canot en présence de l'Adjointe aux Affaires culturelles, Suzelle Boucher. Une opération qui contribue à garder le lien avec le créole dès le plus jeune âge, non seulement au sein des foyers, mais aussi à la crèche ou encore à l'école. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

