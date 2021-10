Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Tous les deux ans, l'Association nationale des conseils d'enfants et des jeunes (ANACEJ) organise le Congrès national de la participation des enfants et des jeunes. À l'occasion des 30 ans de l'association, une délégation composée de deux conseillers du conseil communal des enfants et des Jeunes, s'y est rendue. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo: ville de Saint-Paul)

