La Ville de Saint-Paul et la SEDRE ont inauguré ce mardi matin 2 novembre 2021 la résidence La Plantation située près de la nouvelle école de Bellemène et du stade du quartier. Un moment auquel ont assisté le maire de Saint-Paul et président de la SEDRE, Emmanuel Séraphin, et le Directeur général de la Société d'Équipement du Département de La Réunion (SEDRE), Philippe Lapierre. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous (Photo ville de Saint-Paul)

Toutes et tous rencontrent les nouveaux locataires de ces 34 Logements locatifs très sociaux (LLTS). Ces LLTS d’une typologie très diversifiée répondent à la demande dans le secteur de Bellemène. L’occasion d’échanger dans une logique d’hyper proximité. Les habitants interrogent ainsi les élu·es et la SEDRE sur des questions pratiques.



" Cette inauguration est un projet de longue haleine avec une procédure de maîtrise foncière de plus de 10 ans. Merci à vous de nous accueillir chez vous. Vous êtes enfin installés. Les enfants ont leur propre chambre. Vous avez l’une des plus belles écoles de la commune à côté avec des équipements sportifs ", précise le Maire de Saint-Paul en s’adressant aux familles réunies face à lui.

- Offrir des infrastructures modernes dans les hauts de Saint-Paul -



L’ancienne école de Bellemène sera réhabilitée. La Ville travaille à définir sa future vocation. Plusieurs projets sont à l’étude. À la Plantation, le niveau des loyers permet de loger des familles à très faibles ressources.



" Pour cette résidence, 6,2 millions ont été investis pour proposer de beaux logements qui s’inscrivent dans la durée. Enfin, j’ai une kaz à terre me disait une habitante", témoigne le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin.



Le premier magistrat réaffirme la volonté de la Municipalité d’offrir des infrastructures modernes à la population des hauts de la commune. Il faut développer et aménager cette partie du territoire de façon équilibrée, plus inclusive et plus cohérente.



C’est également le sens des deux chemins d’exploitations rurales récemment livrés dans les hauts. Les chemins FURCY-DUVERNAY et Bras Mort. À Bellemène, les voiries seront aussi refaites, depuis l’église, avec la construction de trottoirs à venir.

Lutter contre l’insalubrité



La Résidence La Plantation se compose de cinq bâtiments comprenant 34 logements sur plus de 12 000 mètres carrés de superficie. Ce sont des logements construits en R+1 pour respecter le caractère pavillonnaire du site. Le stationnement s’effectue en aérien avec 41 places dont 7 dédiées aux personnes à mobilité réduite.



L’édile rappelle également la convention signée avec la Fondation Abbé-Pierre. Celle-ci vise à lutter contre l’insalubrité pour que tout le monde dispose d’un toit et puisse vivre dignement et décemment.



Pour rappel, le Maire de Saint-Paul, et président de la SEDRE, vient de signer une autre convention avec le Groupe Action Logement Immobilier. Ce partenariat renforcera l’amélioration des logements et du cadre de vie dans la commune et favorisera la mise à disposition de logements d’urgence en conventionnant avec les associations agréées et les forces de l’ordre.



Enfin, les signataires s’engagent à coopérer avec l’APES Océan indien. Il s’agit d’une nouvelle structure spécialisée dans l’ingénierie et la cohésion sociale. Cette inauguration revisitée se termine dans la bonne humeur. Les nouveaux locataires en profitent pour approfondir leurs discussions avec les élu·es présent·es.