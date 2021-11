Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Le festival Réunion Métis se tiendréa les 3, 4 et 5 décembre 2021. L'équipe du festival est à la recherche de bénévoles motivés, dynamiques et disponibles pour aider sur le festival à différents postes. Pré-requis : de la bonne humeur et être majeur. Les différents postes : Montage, accueil, médiation, contrôle des pass, accueil artistes, communication, couteau suisse, bar...

