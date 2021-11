Pour la troisième édition de l'Intermèdes Nature, la Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Saint-Paul, Lespas culturel Leconte de Lisle et l'association Au bout du Rêve s'associent pour vous proposer un moment de célébration de la biodiversité du 9 au 13 novembre 2021. Nous publions le communiqué de Saint-Paul ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Présente partout, la biodiversité rythme notre quotidien et s’exprime en nous et autour de nous. Aussi vivante soit-elle, la biodiversité est fragile et menacée. Nos instincts et nos passions destructrices la condamne et la fait disparaître de notre vie quotidienne. Cette disparition nous touche et nous affecte car l’Humain fait partie de la Nature. Chaque jour, nous entendons et voyons sur les fils d’actualité le recul des zones humides et des forêts, l’extinction massive des espèces animales et végétales, la disparition de nombreux habitats fragiles…



Néanmoins, la biodiversité sacrifiée est défendue chaque jour par des combattants amoureux du vivant. Par leurs actions, ils cherchent à éveiller notre conscience sur les risques de la vie sur terre sans biodiversité. Ainsi sur la planète, ces acteurs et actrices engagés tentent avec passion de nous transmettre des messages riches d’enseignement pour le futur.



Cette année, pour la première fois à La Réunion, Jane Goodall, l’une des plus grandes primatologue, éthologue et anthropologue de notre siècle, partagera avec nous en visioconférence son combat pour la préservation des primates.



A travers cet instant cinématographique inédit dédié aux films de nature à La Réunion, Intermèdes Nature c’est un moment de contemplation unique sur la vie que l’on vous offre pendant trois soirées.



Enfin pour prolonger l’expérience d’Intermèdes Nature 2021, des visites guidées gratuites seront organisées à l’Etang de Saint-Paul.

Comment réserver sa séance ?



Sur internet



• lespas.re/intermedes-nature-3

• reserve-etangsaintpaul.fr

• MonTicket.re : Paiement sécurisé par CB. Billets à imprimer chez soi ou à récupérer sur place.



À l’accueil de Lespas



5 rue Eugène Dayot – 97460 Saint-Paul

• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Fermé le mercredi matin.

• les soirs de spectacle : 1h avant la représentation



Dans différents points de vente : Office de tourismes, espaces culturels, Fnac…



Combien coûte une séance ?



Toutes les séances à Lespas sont à 2 euros dans la limite des places disponibles. Les visites guidées du samedi 13 novembre à la Réserve Naturelle Nationale sont gratuites et sur réservations au 02 62 80 23 00.



Quelles sont les mesures sanitaires appliquées ?



La présentation du passe sanitaire et le port du masque sont obligatoires pour participer à l’ensemble des séances et aux visites guidées.