Ce mardi 2 novembre 2021, le TCO a procédé au lancement des travaux de dragage sur le port de Saint-Gilles-les-Bains. Cette opération, qui se déroulera jusqu'au 30 novembre, répond à un double enjeu : la mise en sécurité du port et la garantie des conditions de navigation dans le port et la lutte contre le phénomène d'érosion des plages."Les travaux consistent, dans un premier temps, à pomper le sable situé sur la digue nord, puis le ramener vers la cale mise à l'eau. Dans un second temps, une pelle extraira le sable du plan d'eau où des camions l'achemineront sur les plages du nord de Saint-Gilles. Des plages fortement érodées. Ce ne sont pas moins de 5000 m3 de sable à prélever et à déplacer", précise Jérôme BELHUERNE, maître du port principal. Nous publions le communiqué de Saint-Paul ci-dessous (Photo: ville de Saint-Paul)

