Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les clubs de 3ème âge de Saint-Paul, "vive la joie", "soleil" et "le printemps" se sont retrouvés ce mercredi 03 novembre 2021 à Bois-de-Nèfles pour vivre une dernière journée de la somèn kréol riche en animations. Une rencontre intergénérationnelle, organisée par le service animation séniors et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville, avec les enfants de l'association "caz à marmailles" qui s'est tenue à la salle Joseph Grosset et à l'école primaire Yves Paula. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo: ville de Saint-Paul)

