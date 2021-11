L'île de la Réunion est le département français le plus touché par le diabète, avec une prévalence deux fois supérieure à la moyenne nationale. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, une opération de sensibilisation se déroulera devant l'école de l'Îlet aux orangers à Mafate ce dimanche 14 novembre 2021. La ville de Saint-Paul via son dispositif Karavàn santé, l'ARS, et le CHOR proposeront différents parcours de visite : dépistages, informations, sensibilisation à la nutrition, conseils en podologie, initiation à la pratique sportive, psychologie ou encore bien-être. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo: ville de Saint-Paul).

À l’image de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, La Réunion est l’une des régions les plus fortement touchées par le diabète. En effet, notre région dénombre deux fois plus de cas de diabète qu’en métropole. Plus de 4 000 Réunionnais sont admis en Affection de Longue Durée (ALD) pour diabète en moyenne chaque année. 32.200 Réunionnais de 65 ans et plus ont été pris en charge pour leur diabète en 2018.

Afin de sensibiliser et de prévenir cette maladie souvent asymptomatique et dont l’évolution est lente et silencieuse, une équipe composée de 35 professionnels de santé ainsi que des élus de la Ville de Saint-Paul, Laëtitia Lebreton, déléguée à la politique de Prévention Santé et Jean-Philippe Marie-Louise délégué aux relations avec les habitants du Cirque, se rendra à Mafate. De 8h à 12h, cette équipe pluri-disciplinaire accueillera le public et le sensibilisera sur cette maladie, sa prise en charge et les moyens de la prévenir notamment en adoptant des comportements favorables en matière de nutrition et de pratique d’une activité sportive régulière.