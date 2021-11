Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 43 minutes

Grande fête traditionnelle en Inde, le Dipavali se fête jusqu'au 13 novembre à Saint-Paul, qui prévoit pour la journée de clôture un grand village installé dans la maison de Grand Cour. Spectacles de danse, ateliers culinaires et tressage coco seront autant d'ateliers proposés au public pour découvrir la culture indienne. Pour les tamouls de La Réunion la célébration de la lumière est la fête la plus importante de l'année. La crise sanitaire entraîne cependant quelques ajustements de programme et aucun défilé n'est organisé sur l'île cette année. (Photos Imaz Press)

