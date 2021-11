Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 35 minutes

La circulation et le stationnement sont interdits sur le parking de la Grotte du Peuplement (anciennement Grotte des premiers Français) de 22 heures à 5 heures du matin jusqu'au samedi 30 janvier 2022, rappelle la mairie de Saint-Paul. Cette décision a été prise afin "de prévenir les désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques" note commune Saint-Pauloise (Photo mairie de Saint-Paul)

