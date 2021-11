Publié il y a 38 minutes / Actualisé le Vendredi 12 Novembre à 16H00

Les inscriptions pour les ALSH (Accueils de Loisirs sans Hébergement) démarrent ce mercredi 8 décembre 2021 et se termineront le vendredi 24 décembre 2021. Les marmailles âgées entre 3 et 12 ans révolus seront accueillis au sein des centres de loisirs à partir du lundi 3 janvier, et ce, jusqu'au jeudi 20 janvier 2022. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'archive de la ville de Saint-Paul)

