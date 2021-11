Les festivités du Dipavali aux couleurs de l'Inde se sont terminées ce samedi 13 novembre 2021 par un grand spectacle de danses et de musiques de l'Inde à la Maison Gran Kour, avec les performances d'artistes et des membres d'associations oeuvrant pour la valorisation de la culture indienne. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

Proposés par la Ville de Saint-Paul, les animations et le village ont connu un vrai succès auprès du public qui a pu s’initier aux ateliers de tatouage au henné, de confection d’objets en feuilles de coco tressées ou encore à la calligraphie.

Les élus du Conseil Municipal de la ville de Saint-Paul et le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, ont eux aussi découvert cet art de l’écriture indien en compagnie du Swami NILAMEGAM.

En introduction des représentations, le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, le président de la fédération Tamoule, Jean-Luc AMARAVADY et le président du Groupe de Dialogue Inter-Religieux de La Réunion, Idriss ISSOP-BANIAN, ont adressé le même message de tolérance, de respect et de partage dans leur discours, en présence des élus à savoir Dominique VIRAMA-COUTAYE, Suzelle BOUCHER, Yolain OLIVATE, Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER, Jacqueline CARPIN, Patricia VALLON-HOARAU CROSSON et de la Députée, Karine LEBON.

En cette période encore marquée par l’actualité sanitaire de la Covid-19, la célébration du Dipavali à Saint-Paul est venue symboliquement apporter plus de lumière dans le calendrier culturel de la ville pour perpétuer les traditions qui font le vivre-ensemble réunionnais.