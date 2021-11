Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Du 15 au 20 novembre 2021, Léspas Culturel Leconte de Lisle accueille la 29ème édition du Festival Sete Sóis Sete Luas. Une semaine consacrée aux musiques et aux arts de la Méditerranée, du monde lusophone et créolophone. Du Fado portugais avec la nouvelle révélation du genre avec Maria Emilia, du théâtre avec Pôvre vieille démocrasseuse - une pépite dénichée au festival off d'Avignon 2021 - des arts visuels avec la street artiste portugaise Tamara Alves et sept plasticiens locaux, et aussi de la musique d'Italie, d'Espagne, du Cap-Vert, du Portugal et de La Réunion : voici tout ce qui vous attend au programme. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photo : ville de Saint-Paul)

