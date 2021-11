Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

À l'approche de l'été austral et dans le cadre de la lutte anti-vectorielle, la ville de Saint-Paul poursuit les opérations de Vid' Fon Kour dann zot kartyé en partenariat avec l'ARS et le TCO. L'objectif de ces actions : se débarrasser de toutes sortes de nids à moustiques tels que les encombrants envahissant les lieux de vie : Meubles, ferrailles, robinetterie, lavabos, gros morceaux de plastique, vitrage, vélos, tapis, gros ustensiles de cuisine...Pour rappel, les déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) ne sont pas pris en charge lors de ces collectes. Les habitants doivent se rapprocher de leur distributeur ou les amener dans l'une des 5 déchèteries du territoire. Nous partageons ici la publication Facebook de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

