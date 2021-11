Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Saint-Paul s'engage dans la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ce jeudi 25 novembre 2021. La Maison Serveaux accueille une exposition-vente caritative "Je t'aime moi non plus". Les fonds sont reversés aux associations Papayes activités physiques adaptées Sud et au Réseau Violence intra-familiale. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

Saint-Paul s'engage dans la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ce jeudi 25 novembre 2021. La Maison Serveaux accueille une exposition-vente caritative "Je t'aime moi non plus". Les fonds sont reversés aux associations Papayes activités physiques adaptées Sud et au Réseau Violence intra-familiale. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)