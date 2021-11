La Ville de Saint-Paul souhaite proposer un marché de Noël au centre-ville de Saint-Paul sur le parking de la rue Suffren du samedi 18 au 23 décembre 2021. Son organisation reste bien sûr soumise à l'évolution du contexte sanitaire actuel. L'accès à ce marché se déroulera en fonction du protocole édicté par l'État. 30 exposants de produits artisanaux et locaux liés à la thématique de Noël devraient être présents. La Ville de Saint-Paul lance un appel à candidatures aux créateurs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 3 décembre 2021 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour exposer, il vous faut remplir et retourner le dossier complet à télécharger ici à :



[email protected] ou [email protected]



1 Rue Évariste-de-Parny – 97861 Saint-Paul Cedex



Après validation de votre inscription, une autorisation vous sera adressée. Le dossier complet d’inscription conditionnera l’installation le jour du marché de Noel.



Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter la Direction Valorisation Economique et touristique au 0262 45 90 69.