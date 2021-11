Du 3 au 5 décembre 2021, le coeur de ville de Saint-Paul s'illustrera en maitre de cérémonie et donnera le La au festival Réunion Métis où plus d'une centaine d'artistes, dont une dizaine de locaux, s'exprimeront sur plus de 40.000 m2 de parcours pluridisciplinaires. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo ville de Saint-Paul)

Avec plus de 20.000 participants lors de l’avant-première en 2019, cet événement a provoqué un bel engouement de la part du public venu nombreux découvrir toutes ces créations artistiques sous toutes ses formes. Cette année, Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire est fière de pouvoir proposer cette manifestation à toute la population. Un travail de dur labeur en collaboration avec toute l’équipe de l’association Réunion Métis et les partenaires pour que ce rendez-vous reste incontournable.



Lors de la conférence de presse tenue ce lundi 29 septembre à la Longère Sudel Fuma, la Présidente du Conseil Régional, Huguette BELLO, le Maire Emmanuel Séraphin, la représentante du comité artistique au conseil administration de Réunion Métis, Jane COULON, le directeur artistique, Sanjeeyann Paleatchy et le président de l’association, Pascal Thiaw-Kine ont présenté la programmation de ce festival de la création contemporaine offert à toute la population qui sera mise en lumière dans le cœur de ville de Saint-Paul et ce durant 3 jours.



Du jardin de l’Hôtel de ville, à la place du débarcadère, du parking jujube à la Maison Pota, autant de ruelles qui mettent en lumière des installations en son et lumière, de la danse, de la poésie, du cinéma, de la musique, de la scénographie, de la sculpture, de la street art, de projet sociales et pédagogiques comme la mise en place d’une médiathèque participative, d’un mur d’expression pour s’exprimer librement, ou encore de la création d’un jardin " la Kour " … Autant de projets qui nous donnent envie de découvrir encore plus cette programmation exceptionnelle.



Pour le président de l’association, Pascal -Kine "ce festival est un vrai moment de pouvoir de se retrouver, de s‘émerveiller devant tant de diversités artistiques". "Plus qu’un festival, mais un temps fort désormais inscrit dans notre calendrier culturel, Réunion Métis est l’exemple même de notre île fort de son patrimoine historique et de sa diversité". Un savoir vivre ensemble dont la Présidente du Conseil Régional est fière de soutenir.



Le Maire, Emmanuel Séraphin rappelle que " ce temps dédié à la culture est possible grâce à la synergie des différents acteurs : associations, artistes, acteurs privés et publics, bénévoles, jeunes engagés dans les actions éducatives, écoles, riverains, les forains, les commerçants et les agents de la Collectivité… sans eux ce festival ne pourrait avoir lieu. Il met en valeur en valeur la Réunion de diverses cultures. Une façon inédite de vire et de faire vivre la culture à Saint-Paul. "



Aussi, le festival Réunion Métis se déroulera du 3 au 5 décembre de 19h à minuit sous un protocole strict avec port de masque obligatoire, respect des gestes barrières et pass sanitaire pour accéder au festival.