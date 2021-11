À compter du 1er janvier 2022, la Ville de Saint-Paul proposera aux administrés un nouveau service en ligne accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU) permettra aux administrés de déposer par voie dématérialisée toutes demandes d'autorisation d'urbanisme, à savoir ; permis de construire, permis de démolition, certificat d'urbanisme... (Photo

"Saint-Paul s’inscrit ainsi dans une démarche proactive avec cette téléprocédure qui offrira plusieurs avantages aux administrés : Dépôt en ligne des actes d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration de travaux) sur la plateforme, instruction des actes de manière dématérialisée (du dépôt du dossier à l’autorisation et à la transmission), mais aussi transparence, rapidité et fluidité" souligne la commune saint-pauloise.



À noter que le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme en version papier sera toujours possible.

