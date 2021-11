Du 1er au 7 décembre, EDF à La Réunion informe tous ses clients de Saint-Paul, qu'ils seront concernés par des coupures d'électricité pour travaux (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Le mercredi 1er décembre entre 08h30 et 16h30 : Impasse Ravine Lolotte, rue des Caramboles, rue des Trois Chemins, rue Frédéric Payet et rue Ti Coq.

- Le jeudi 2 décembre entre 8h30 et 15h : Allée de l’Immaculée, rue Florimont, rue Raphaël Barquisseau

- Le vendredi 3 décembre entre 9h et 15h : Chemin de la Monnaie, Chemin Ducléandre, Chemin Jamroses, Route du Maïdo

- Le lundi 6 décembre entre 8h30 et 16h : Rue du Général De Gaulle

- Le mardi 7 décembre entre 8h30 et 15h : Chemin de la MJC, Chemin de la Savane, Chemin Lougnon, Rue Montrouge, Vide CD 4

- Le mardi 7 décembre entre 8h45 et 15h : Chemin de l’Évêque, Chemin Essob, lot. Muscadier, Rue Antoine Soubou, Rue des Azalées, Rue Essob, Rue Lelièvre et Rue Nehoua

www.ipreunion.com / [email protected]