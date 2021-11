Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Le Salon Fait Main se tiendra au Parc Expobat de Saint-Paul, du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 2021, de 9h30 à 18h30. Il s'agit d'un rendez-vous organisé par l'association Arts et traditions en partenariat avec la ville de Saint-Paul. L'entrée est libre. Ce Fait Main se tiendra dans le respect du protocole sanitaire actuel. "Nous vous invitons donc à la prudence et au strict respect des gestes barrières et au port du masque obligatoire" souligne la commune.

