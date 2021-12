Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 minutes

La baignade est de nouveau autorisée aux Roches Noires depuis ce mardi 30 novembre 2021. Le filet, provisoirement retiré en raison de la houle, a été réinstallé. La baignade est aussi possible à la piscine naturelle de Boucan Canot. En revanche, le filet n'a pas pu être installé sur la plage de Boucan Canot à causes des conditions météorologiques. Une fois la météo redevenue favorable, la baignade et les activités nautiques reprendront dans les zones dédiées (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

