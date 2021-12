Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 15 minutes

La ville de Saint-Paul informe que dans le cadre du festival Réunion Métis des routes et des parkings seront fermés dans le coeur de ville de Saint-Paul du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 2021.Un dispositif de navettes gratuites sera mis en place les vendredis 3 et samedis 4 décembre de 7h30 à minuit. Informations sur site et réseaux ville de Saint-Paul (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La ville de Saint-Paul informe que dans le cadre du festival Réunion Métis des routes et des parkings seront fermés dans le coeur de ville de Saint-Paul du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 2021.Un dispositif de navettes gratuites sera mis en place les vendredis 3 et samedis 4 décembre de 7h30 à minuit. Informations sur site et réseaux ville de Saint-Paul (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)