Le festival Réunion Métis commence à Saint-Paul ce vendredi 3 décembre 2021. Il se poursuivra jusqu'au dimanche 5 décembre. Organisé par l'association du même nom, l'événement veut célébrer "le fameux vivre-ensemble réunionnais à travers 40.000 m2 de parcours artistique et pluridisciplinaire. Expériences immersives, installations participative et performances, le festival est une invitation à une vision artistique du monde" soulignent les organisateurs.

"Réunion Métis c'est cinq installations et huit performances, d'artistes solitaires ou de compagnies" notent les organisateurs. Le progamme des trois soirées est chargé. "Des fresques, des peintures et photographies se mêlent à la musicalité des lives street musiques durant trois soirées consécutives. Pop créole, Urban Melanzé, Electro Maloya et Kreol Funk seront au rendez-vous" indique en substance Réunion Méris. Se qualifiant " d'éclectique" le festival affirme "ne pas craindre d'agiter les consciences en déplaçant les points de vue, en invoquant de nouvelles perceptions."

Trois appels à manifestations seront proposés au public. Les spectateurs pourront laisser librement leurs pensées s'exprimer sur un mur dédié, réalisée par l’association Les Palettes de Marguerite. Une médiathèque participative nommée La Kiltirbox invitera les visiteurs à déposer un object culturel et à en prendre un gratuitement. La Kour : Don a nou in pié nou va plant’ in karo ! (au marché couvert de Saint Paul), permettra un parcours artistique végétalisé. Pendant la durée du festival, le visiteur peut ramener une plante en pot de chez soi. Ces plantes iront ensuite végétaliser des espaces ciblés en amont (écoles, espaces publics...).

Le Festival est accessible avec un pass sanitaire, port du masques et gestes des barrières sont a respecter. Un barnum de dépistage Covid sera proposé au public pendant toute la durée du festival.

Toutes les activités sont gratuites.

