Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Ce samedi 4 décembre 2021 se poursuit une campagne de dépistage du VIH et des IST, débutée ce vendredi et en lien avec la journée mondiale de la lutte contre le Sida, au marché forain de Saint-Paul. Anonyme et gratuite, cette initiative est proposée de 8h à 11h30 et de 13h à 15h30 les deux jours. Nous publions ici le communiqué de Saint-Paul (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

