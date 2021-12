Ce jeudi 2 décembre 2021, à Saint-Paul, s'est tenu l'assemblée plénière du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Cette rencontre entre partenaires institutionnels vise à l'amélioration de la sécurité publique sur le territoire. ( Photo Mairie de Saint-Paul)

"Nous devons avoir une sécurité publique performante” a déclaré le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. L'assemblée plénière du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ( CLSPD ), relancé en 2020, n'avait pas eu lieu depuis 2017. Cette rencontre a permis aux partenaires institutionnels de confirmer leur envie d'assurer la tranquillité publique à La Réunion. Sylvie Cendre, la sous-préfète, a exprimé son soutien. “Monsieur le Maire, nous sommes à vos côtés” a-t-elle déclare.

Lors des débats, la question de le contraste urbain et rural sur le territoire est apparue comme étant la source de l'insécurité publique. Pour lutter contre la délinquance, le CLSPD a retenu une stratégie de prévention, reposant sur quatre aspects majeurs ; une logique d'hyper-proximité, un plus grand accès au droit, une prévention contre les violences intrafamiliales et une nouvelle dynamique de sécurité.

Dans une logique d'hyper-proximité, la présence de la Police Municipale a été repensée. Elle connaît un renforcement de 25 % de ses effectifs, avec le recrutement de 8 policiers et d'un directeur. Des opérations "Ville vie vacances" seront attribuées à 90 jeunes de quartiers prioritaires. La politique sociale a, elle aussi, été remaniée, notamment avec un plan d'action dédiée à la jeunesse. 5.200 personnes seront accompagnées vers un plus d'accès au droit. Des services civiques ont été affectés devant les écoles et 5 éducateurs de rue agiront auprès d'un public ciblé. Un diagnostic en matière de sécurité est en cours de réalisation et assurera des actions ciblées. La mise en place de vidéos-protections, brigade inédite, ouverture de centre social, verra le jour en 2022.

