Publié il y a 19 minutes / Actualisé le Jeudi 02 Décembre à 14H09

Ce dimanche 12 décembre 2021 aura lieu une journée consacrée à la pratique sportive féminine des sports de sable à Saint-Paul. L'événement est organisé par le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif Réunion), conjointement avec la ville de Saint-Paul. Le but de cette journée est de revaloriser et encourager la pratique du sport chez les femmes. Les parties de beach volley, foot, hockey, rugby, tennis ou encore soccer se tiendront de 9h à 17h sur les terrains de beach volley, beach soccer et au CREAPS sur le front de mer de Saint-Paul. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce dimanche 12 décembre 2021 aura lieu une journée consacrée à la pratique sportive féminine des sports de sable à Saint-Paul. L'événement est organisé par le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif Réunion), conjointement avec la ville de Saint-Paul. Le but de cette journée est de revaloriser et encourager la pratique du sport chez les femmes. Les parties de beach volley, foot, hockey, rugby, tennis ou encore soccer se tiendront de 9h à 17h sur les terrains de beach volley, beach soccer et au CREAPS sur le front de mer de Saint-Paul. (Photo rb/www.ipreunion.com)