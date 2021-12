Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Ce samedi 4 décembre 2021, à Saint-Etienne se sont déroulés les Championnats de France de trampoline. Deux équipes Saint-Pauloises sont montées sur le podium. "Le club sportif saint-paulois Trampo-gym était représenté par deux équipes : une équipe féminine et une équipe masculine. Elles ont brillé lors des qualifications et ont réitéré leur exploit pour décrocher la médaille d'or pour les garçons en DN3 et le bronze DN3 pour les filles" indique la mairie saint-pauloise ( Photo Ville de Saint-Paul )

