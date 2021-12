Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, a participé ce lundi 6 décembre 2021 à l'inauguration de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) et du pôle Edmond-Albius. Cet ESAT, l'établissement et service d'aide par le travail situé à Cambaie est né d'une volonté commune de la ville, et du Pôle Edmond-Albius, de faciliter et d'accompagner l'insertion sociale et professionnelles des travailleurs porteurs de handicap. Il vise aussi a faciliter le soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photo : ville de Saint-Paul)

