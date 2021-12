Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 10 heures

"La Ville de Saint-Paul et l'Association des Maisons de la Famille de La Réunion et École des Parents et des Éducateurs (AMAFAR-EPE) proposent deux cafés des parents le mardi 7 et le mercredi 8 décembre 2021. Organisés dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de l'enfant qui a eu lieu le 20 novembre dernier, ces deux cafés des parents auront pour thème : "Comment poser le cadre chez le jeune enfant ?" Les échanges seront animés par Constance Marquenet, psychologue clinicienne de l'AMAFAR-EPE (Photo d'illustration rb/imazpress.com )

