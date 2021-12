Le 3 décembre 2021, six écoles de Saint-Paul ont réalisé des plantations le long de la plage basaltique de Cambaie pour inciter les tortues à revenir y pondre dans les prochaines années. La quasi-extinction des tortues est due à la chasse intensive les prédateurs ou encore l'urbanisation côtière. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint Paul (Photo : ville de Saint-Paul )

Saint-Paul a été la première commune du département à s'engager auprès du Centre d'étude et de découverte des Tortues Marines (CEDTM), association scientifique en charge de projet de sauvegarde et de lutte pour la préservation et l'amélioration des connaissances sur les espèces de tortues et d'autres espèces marines. Une convention a été signée entre le CEDTM et la collectivité afin de réhabiliter cinq hectares de plages de ponte potentielle de tortues marines sur la côte ouest réunionnaise.