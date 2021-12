"On ne compte plus leurs spectacles réalisés devant l’Argentin, Lionel Messi, le Français, Zinédine Zidane et le Brésilien, Neymar. Sans oublier leurs prestations remarquées effectuées avant les finales de l’Euro 2016 et de la Ligue des Champions en 2018 ou aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.

Ce duo, Clem Keym et Mathieu Pierron, réalise une démonstration ce mardi 7 décembre 2021 au stade de la Saline, dans les hauts, en présence de l’adjoint de quartier, Dominique Virama-coutaye. La commune, terre des talents et des créativités, accueille ces deux immenses champions. Invités par l’association Saint-Pauloise, 1000 Sourires, Clem et Mathieu, montrent, ballon au pied, leurs nombreux talents.

Clem Keym est 4 fois champion du monde en duo et Mathieu Pierron est 3ème mondial en duo et vice champion de France. Le duo se produira aussi à Trois Chemins ce 9 décembre 2021, de 18 à 19 heures. Dans un second temps, des ateliers se tiendront avec 30 adolescents le lundi 13 décembre 2021 à la Saline, de 17 à 19 heures, et le mardi 14 décembre 2021 à Trois Chemins, de de 17 à 19 heures".