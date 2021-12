Publié il y a 13 minutes / Actualisé le Jeudi 09 Décembre à 15H32

Une collecte de sang est organisée le lundi 6 et mardi 14 décembre 2021 de 8h à 13h00 à la mairie de Saint-Gilles-les-Hauts avec le soutien de la ville de Saint-Paul via l'équipe du contrat local de santé. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'établissement français du sang et sur les collectes mobiles. ( photo rb/www.imazpress.com )

