La Réserve Naturelle marine de La Réunion a organisé mardi 7 décembre un suivi d'état de santé du lagon de l'Etang salé, dans le cadre de la 5ème Aire Marine Educative (AME). En partenariat avec l'Académie de La Réunion et la commune de l'Etang Salé, les marmailles d'une classe de CM2 de l'école Olivier Payet ont animé cet atelier, explique le communiqué de presse de la Réserve naturelle Marine de La Réunion, que nous publions ci-dessous.

La Réserve Naturelle Marine de La Réunion a souhaité pour l’année 2021 étendre le projet d’AME sur une autre commune de la Réserve, le territoire de l’Etang salé au niveau du bassin Pirogue. En 2017 la Réserve Naturelle Marine a initié ce projet et ouvert la première AME à Saint-Leu avec l’école de Saint-Leu centre.

Depuis en partenariat avec l’Académie de La Réunion et les communes de la côte Ouest, 3 autres écoles ont développé le projet : 2 sur Saint-Paul (AME de l’Hermitage gérée par l’école de l’Hermitage et l’AME de la Saline les Bains gérée par l’école Carosse) et une sur la commune de Trois-Bassins avec l’école de la souris blanche.

C’est ainsi que l’enseignante Audrey Julliot a emmené sa classe de primaire a réaliser l’atelier "Reef check Marmailles" destiné à sensibiliser les enfants à la protection des récifs coralliens et de leur apporter des connaissances sur l’état de santé de ces récifs de la commune de l’Etang-Salé. Les écoliers ont été encadrés par des scientifiques de La Réserve Marine afin de les guider à recenser la faune et la flore marine, par catégorie de poissons, ou de substrat (corail, algue, roche …) sur une zone délimitée dans le lagon.

- Focus sur le projet d’Aires Educatives -

Pour sensibiliser les élèves et approfondir la connaissance de la biodiversité en milieu scolaire l’Office française de la biodiversité met en œuvre la démarche " aires éducative " sur le territoire français.

Les aires éducatives sont des zones de petites tailles que les écoliers gèrent de manière participative. C’est-à-dire que les élèves de primaire ou de collège encadrés par leur enseignant, élaborent un diagnostic (sur les usages du patrimoine naturel et culturel) et proposent des mesures de gestion auprès des services communaux (végétalisation, action de communication auprès des publics sur la problématique des déchets, de la pollution … ). Dans le cadre de cette aire éducative, les élèves se réunissent deux fois par an sous la forme d’un " Conseil des enfants " et décident de façon démocratique de solutions de gestion pour la protection de la biodiversité de leur Aire Marine Educative. On parle d’AME lorsque l’aire est marine mais l’on peut aussi parler d’ATE (aire terrestre éducative).

- Prise en compte du patrimoine culturel -

Le patrimoine culturel a aussi été pris en compte grâce grâce à l’intervention du guide péi Clovis ETCHANDIAS qui conte l’histoire du territoire des hommes et des liens qui les unissent avec leur littoral. Des projets de valorisation artistiques (fresque murale, ouvrage illustré, table paysagère), des baptêmes de plongée ainsi qu’un documentaire retraçant l’histoire des AME à La Réunion sur la période 2019-2021 ont été réalisés pour chacune des écoles partenaires.



