Coup d’envoi des 36h de création dans le cadre du concours Mon Centre-ville a un Incroyable Commerce, MCVAIC, au Grand Marché ce vendredi 10 décembre 2021. Cette première édition Outre-mer du programme d’accélération de projets se déroule au Port et accueille 13 candidats déjà installés en centre-ville ou qui souhaitent s’y installer. Zakaria Ali, conseiller municipal en charge de la redynamisation du centre-ville a rappelé que la ville est engagée dans une démarche de transformation. Une dynamique accentuée par le programme " Action Cœur de Ville ".

" La redynamisation du centre-ville est déjà une réalité. Notre objectif est clair: donner envie aux Portois et plus largement à l’ensemble des Réunionnais de venir en centre-ville pour faire les magasins, se loger, travailler ". Parmi les les projets en cours : la construction du Pôle d’Échanges Aimé Césaire, le réaménagement du Parc Boisé, la mise en place du wifi public, déjà opérationnel sur 13 sites en centre, ville, l’aménagement du parvis du Grand marché couvert.

MCVAIC est une opportunité pour attirer de nouveaux projets au centre-ville et de montrer tous les atouts du centre-ville du Port. La ville est fière de s’associer à l’association Auxilia Conseil qui porte ce concours en partenariat avec la Banque des Territoires et Le Bon Coin. Les candidats travailleront en équipe pour tester ou mettre au défi leurs projets pendant 36 heures. Les vainqueurs ont été désignés ce samedi 11 décembre et participeront à la finale nationale. La ville du Port accordera aux lauréats une aide au loyer exceptionnelle de 500 euros pendant 6 mois.