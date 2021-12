L’objectif de la visite est de détailler les mission des 5 conseillers recrutés par la commune. Ils vont se déployer dans tous les Bassins de vie d’ici mars 2022. Dans une logique de proximité, ils organiseront des ateliers collectifs itinérants.

Dans le cirque, ils se chargeront de former les habitants aux outils numériques mais aussi à l’utilisation du smartphone et de l’ordinateur. L’objectif est de leur permettre de devenir autonomes le plus rapidement possible.

La lutte contre l’exclusion numérique concerne Mafate. Des opérations se tiendront donc tous les mois. La volonté de la commune est que ces conseillers numériques viennent en aide à des publics ciblés dans leurs démarches administratives.

- Saint-Paul lutte contre l’illectronisme -

Pour lutter contre l’illettrisme, la commune mettra en place un numéro de téléphone dédié aux Mafatais. Ils pourront joindre un conseiller numérique afin que ce dernier accomplisse les démarches en ligne.

Les Mafatais en profitent pour échanger avec les Adjoint·es présent·es. Jean-Philippe Marie-Louise, délégué à Mafate, Hélène Rougeau, déléguée à l’innovation numérique sur le territoire, et Nila Radakichenin, déléguée aux Affaires scolaires.

Le moment également de dialoguer avec les trois directrices des écoles de Marla, Roche Plate et des Orangers. Objectif : répondre au mieux à leurs besoins.

- Saint-Paul : 47 écoles labellisées écoles numériques -

La question de l’espace numérique de travail One a été abordé. Grâce à cet ENT, les parents peuvent obtenir des informations sur les devoirs de leur enfant ou communiquer avec un enseignant.

Pour rappel, Saint-Paul dispose de 47 établissement labellisés " écoles numériques " (sur 94 à La Réunion) et de 63 espaces numériques de travail. L’extension de l’école numérique se poursuit afin de couvrir la totalité des écoles du territoire.

La lutte contre l’illectronisme représente une volonté forte de la Municipalité. Une vingtaine d’aidants connect habilitée réalise déjà les démarches administratives et effectue des déclarations en ligne pour les citoyens. Cela se passe dans les mairies annexes et les équipements de proximité de la commune.

Saint- Paul, Ville moderne, inclusive et numérique, continue de développer l’accès aux droits pour ses habitants.