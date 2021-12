Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Ce jeudi 16 décembre à 18h30 à l'hôtel de Ville de Saint-Paul, une conférence sur le thème : Les "Noirs" du domaine public à l'Ile Bourbon (1767-1848) est organisée. Elle sera prolongée par un débat sur l'Histoire et les mémoires de l'esclavage à La Réunion. Cette conférence est gratuite et libre. Elle est animée par Bruno Maillard / Docteur en Histoire Chercheur associé au laboratoire CRESOI de l'Université de La Réunion. ( Le port du masque et les gestes barrières sont obligatoires. Photo de la ville de Saint-Paul)

