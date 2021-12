Ce sont quatre classes des écoles primaires du Guillaume et de Bac Rouge qui ont participé. Le but du concours est de lire un texte choisi en amont par l’élève. Le jury s’est soigneusement basé sur plusieurs critères de notation, tels que l’articulation, le ton de la voix et la fluidité de lecture.

Afin de les mettre dans le bain, ils ont bénéficié d’un moment de préparation avec un professionnel du théâtre, qui les a initié à la lecture à haute voix et fait profiter d’une magnifique prestation, sur les Fables de Jean de la Fontaine.

Au final, ce ne sont pas 3, mais 4 enfants sur le podium, grâce à leur talent de lecture ! Tous les participants se sont vus récompensés pour leur investissement dans ce concours. Parents, comme enfants, ont grandement apprécié ce moment fort en culture et en émotions.