Ce jeudi 16 décembre 2021 se déroulera le projet baptisé "les Séniors Arts", au village de Corail à l'Hermitage. Plusieurs ateliers permettront a des séniors de developper leur fibre artistiques. Leurs créations feront l'objet d'une exposition en mars 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de saint-Paul. ( Photo de la ville de Saint-Paul).

Peinture intuitive, arts du cirque, poterie, arts plastiques… Les Séniors pourront participer à de nombreux ateliers dans le cadre de ce projet d’action baptisé “les Séniors Arts”. Plusieurs ateliers réunis ce jeudi 16 décembre 2021 au village de Corail à l’Hermitage. Leurs créations feront l’objet d’une restitution/exposition au mois de mars 2022.

Afin de lutter contre l’isolement des séniors, les “Seniors Arts” ont pour but d’initier et de faire découvrir aux gramounes une activité artistique en mettant l’accent sur la thématique d’art thérapie. Ville Solidaire et inclusive, Saint-Paul compte à ce jour plus de 18 000 personnes âgées de plus de 60 ans dont 20 centenaires. La ville ambitionne de rendre les séniors acteurs de leur quotidien, de leur cadre de vie, de leur santé de leur condition de vie et de lutter contre leur isolement en permettant leur pleine participation à la vie collective

Le pass sanitaire, ainsi que le port du masque et les gestes barrières sont obligatoires.