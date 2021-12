Ce lundi 13 décembre 2021, le TCO, Nicollin et Fourmize ont inauguré la fourmizière de l'Eperon. Ce nouvel équipement permet de déposer les déchets, triés au préalable. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul. (Photo TCO)

La Fourmizière …. kézako ?

C’est un équipement qui vous permet de déposer certains déchets préalablement triés afin de gagner des points et de bénéficier de réductions et autres avantages avec les partenaires. Vous pouvez y déposer les bouteilles et bocaux en verre, le papier, le carton, les flacons et bouteilles en plastique transparent (PET), le plastique opaque (PEHD), les emballages plastique secondaires (PEBD : suremballages des packs d’eau, …), les canettes en aluminium, les conserves…

Les points récoltés appelés “Mizes” sont cumulés sur votre compte en ligne spécialement créé à la Fourmizière. Les déchets quant à eux sont acheminés vers les filières de recyclage.

Les consignes de tri de la fourmizière

Créez votre compte en ligne dès à présent et rejoignez la communauté fourmizes !

Tous les habitants et autres consommateurs sont invités à venir profiter de cette Fourmizière. Vous avez du verre, des emballages plastique, des bouteilles, boîtes de conserves, à jeter ? Rendez vous ici, dès aujourd’hui. Devenez fourmizes et apportez vos déchets à la Fourmizière de l’Eperon, conseille Michel Clémente, élu du TCO et de St Paul.

Alice Lemoigne, marraine de la Fourmizière

La championne du monde de long board s’engage elle aussi dans cette aventure afin d’inciter les jeunes (et les moins jeunes) à changer leurs comportements, et prendre conscience de l’importance du tri des déchets et du recyclage.