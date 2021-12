Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le marché forain du front de mer de Saint-Paul se terminera à 14 heures le vendredi 24 et le vendredi 31 décembre 2021. Il n'aura pas lieu le samedi 25 décembre et le samedi 1er janvier 2022 en raison des jours fériés. En revanche, le marché du Mail de Rodrigues à l'Hermitage-les-Bains se tiendra bien le dimanche 26 et le dimanche 2 janvier 2022 aux horaires habituels. (Photo de la ville de Saint-Paul)

