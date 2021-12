Le maire de la Ville de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin et la présidente de l'association PIKALI Réunion Océan Indien, Ericka Vélio, ont officialisé, mercredi 15 décembre 2021 à l'Hôtel de ville , un partenariat via la signature d'une convention visant à mener des actions de sensibilisation aux sciences spatiales dans les écoles du territoire sur tout le long de l'année prochaine. (Photo de la ville de Saint-Paul)

Dans le cadre de son Programme Educatif Global, la collectivité mène des actions de sensibilisation aux sciences en collaboration avec les écoles de la Ville. Un premier volet " Astronomie " existe déjà, il s’agit ici de proposer la mise en place d’un volet " Spatial " qui pourra notamment trouver des complémentarités avec le premier volet.

Un objectif qui fixe de prime à bord la volonté de la municipalité d’accompagner et d’éveiller la curiosité dés le plus jeune âge vers de nouvelles pratiques d’apprentissage telles que la découverte de nouvelles sciences spatiales, l’art, l’histoire et le divertissement. Un enjeu capital pour le premier magistrat qui réaffirme sa volonté de pourvoir “offrir le meilleur pour que tous puissent s’en approprier et comprendre son environnement. Une belle opportunité de pouvoir susciter des vocations et de promouvoir les talents du territoire.”

Un atout pour nos petits écoliers qui bénéficieront des connaissances éducatives dans les domaines scientifiques, techniques et spatiaux à La Réunion. Ces métiers seront essentiellement liés à l’exploitation et interprétation des données satellitaires au service des trois dimensions (Air, Terre et Mer). Par exemple, la maîtrise de la prévention climatique, la mise en place d’une meilleure politique de résilience, l’amélioration de rendement agricole, la surveillance et télédétection maritime, etc.

Les actions menées par cette association permettront de répondre aux enjeux du territoire en matière éducative et de valorisation du territoire.