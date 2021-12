Entre concert et théâtre, porté par la musique d’une contrebasse et d’un ensemble de percussions, un personnage féminin nommé Ti Katorz trace son chemin. Vavangaz Ti Katorz est un portrait imaginaire et subjectif d’une femme réelle devenue légende. Ti Katorz, errante et vagabonde, a réussi à rester secrète et mystérieuse tout en étant connue de tous.



Les poèmes en créole réunionnais et les musiques originales mettent en jeu la douce et furieuse folie de cette femme en dérive. Trimbalant avec elle un univers d’objets désuets, elle esquisse au fil de ses pas l’histoire d’une vie cabossée où se côtoient tragique, dérision et étrangeté. Derrière une carapace agressive et rude " en galet ", c’est une autre femme qui vibre et qui se dévoile…