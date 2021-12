Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 44 minutes

La Maison Serveaux accueille jusqu'au 12 janvier 2022, une exposition "Amoin minm Adékalom" du photographe Claude Testa. Serge, René-Paul et Thérésien Adékalom seront mis à l'honneur. L'exposition est visible du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h. Plus de renseignements au 02 62 34 49 20. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photo : mairie de Saint-Paul)

