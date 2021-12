21 résidents du village des ainés à Saint-Paul ont reçu des plantes aromatiques le mardi 21 décembre. La commune a organisé cette distribution "dans le cadre des fêtes de fin d'année" indique la mairie dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Paul)

Les 21 résidents du Village des aînés, une résidence pour personnes âgées (RPA) construite dans le cadre de l’opération de Résorption de l’habitat insalubre au lieu dit Terrain l’avion au sein de la Zone d’aménagement concerté de l’Éperon, ont reçu le 21 décembre dernier des plantes aromatiques. Cette distribution s’est déroulée dans le cadre des fêtes de fin d’année. Elle s’inscrit dans les actions d’animation du LCR du village des aînés de l’Éperon.

En présence de l’élue Roxanne Pausé-Damour, déléguée à l’intergénérationel, la municipalité a offert des plantes aromatiques aux résidents. En étant présente à leurs côtés, la commune de Saint-Paul encourage un vieillissement actif et accompagne les plus fragiles et leurs familles. Lutter contre l’isolement permet également de construire du lien social. D’autres actions, dont l’objectif est de créer du lien entre les résidents, sont prévues dès le début de l’année 2022.