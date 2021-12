Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Deux nouvelles expositions " nouvelles icônes, effigies de sel et d'or " et " protocoles sensitifs "ouvrent leurs portes à Saint-Paul, à la Longère Sudel-Forma. Issues des collections du fonds régional d'art contemporain, les exposition se tiendront respectivement jusqu'au 26 juin et 30 janvier 2022, du mardi au dimanche, de 10 heures à 17 heures. (Photo ville de Saint-Paul).

Deux nouvelles expositions " nouvelles icônes, effigies de sel et d'or " et " protocoles sensitifs "ouvrent leurs portes à Saint-Paul, à la Longère Sudel-Forma. Issues des collections du fonds régional d'art contemporain, les exposition se tiendront respectivement jusqu'au 26 juin et 30 janvier 2022, du mardi au dimanche, de 10 heures à 17 heures. (Photo ville de Saint-Paul).