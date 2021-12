Publié le Mercredi 29 Décembre à 09H24 / Actualisé le Mercredi 29 Décembre à 09H24

La ville de Saint-Paul informe les Saint-Paulois.es que le vaccinobus sera présent dans la commune le jeudi 30 décembre 2021 au Run Market de Savanna. Toutes les personnes de plus de 12 ans y seront accueillies sans rendez-vous de 8h30 à 18h. Plusieurs pièces sont à fournir pour la vaccination, à savoir la carte vitale (ou attestation de droits), une carte d'identité, un résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de deux mois. Les mineurs de 12-15 ans doivent fournir une autorisation parentale qui devra être remplie et signée à l'arrivée dans le centre de vaccination. La carte vitale des parents ou des mineurs est également nécessaire. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

