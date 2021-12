Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 7 heures

Pour éviter les regroupements et les rassemblements sur l'espace public le 31 décembre au soir, la ville de Saint-Paul interdit la circulation et le stationnement dès 17h et jusqu'au 1er janvier sur les parkings de la place du marché forain du front de mer de Saint-Paul et sur le parking de la Grotte du Peuplement (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

