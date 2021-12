La ville de Saint-Paul appelle à la vigilance sur les plages qui connaissent une fréquentation importante en cette période d'été austral. Afin d'assurer la sécurité du public, plusieurs règles doivent être appliquées. Il est indiqué que si vous êtes victime ou témoin d'un situation d'urgence, il faut appeler le centre des opérations de secours de La Réunion par téléphone au 196. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il faut absolument : bien s’hydrater, surveiller ces enfants et respecter les consignes des sauveteurs.



Avant la baignade :



- Tenez compte de votre condition physique et de votre niveau de pratique

- Ne vous baignez pas après avoir consommé de l’alcool

- Informez-vous sur les conditions météorologiques (houle, courants, vent) du jour

- Ne vous engagez que dans les zones autorisées à la baignade et respectez strictement les mesures de sécurité signalées par les drapeaux de baignade

- Privilégiez les zones de baignade surveillées et conformez-vous aux consignes des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS)

- Évitez de vous baigner seul. Si tel est le cas, prévenez vos proches quand vous allez vous baigner en leur indiquant la zone dans laquelle vous allez évoluer et votre heure de retour estimée



Pendant la baignade :



- Rentrez dans l’eau progressivement

- Au moindre trouble physique, sortez de l’eau ou appelez de l’aide

- Tenez compte de votre forme physique et souvenez-vous qu’il est plus difficile de nager en milieu naturel qu’en piscine

- Ne vous aventurez pas dans la partie du lagon la plus proche de la barrière récifale ou à proximité des passes, les courants y sont puissants et dangereux

- Si vous êtes entraîné par le courant, ne luttez pas inutilement. Signalez que vous avez besoin de secours et ménagez vos forces en vous allongeant sur le dos

- Ne laissez jamais de jeunes enfants se baigner ou jouer au bord de l’eau sans une surveillance active

- Équipez les enfants qui ne savent pas parfaitement nager de brassards adaptés à leur taille et poids

- Méfiez-vous des bouées, matelas et autres engins pneumatiques, qui ne protègent pas de la noyade.



Si vous êtes victime ou témoin d’un situation d’urgence : appeler le Centre des Opérations de Secours de La Réunion par téléphone au 196 (numéro d’urgence gratuit depuis n’importe quel téléphone portable et hors zone de couverture).